В Одессе и Херсоне произошли взрывы

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press/Global Look Press

Взрывы произошли в Одессе на юге Украины, сообщило издание «Общественное. Новости». Других подробностей не приводится. Местные власти ситуацию не комментировали. Также известно о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне.

По некоторым данным, один из взрывов в Одессе прогремел в районе нефтегавани в микрорайоне Пересыпь. Местные паблики пишут, что есть сильное возгорание, зарево видно за несколько километров.

Издание «Общественное. Новости» также без подробностей проинформировало о взрывах, которые произошли в Херсоне. Власти города случившееся не комментировали.

В настоящее время воздушная тревога повторно объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. Это произошло примерно через полчаса после отмены предыдущего предупреждения об опасности.

Несколько административных зданий в Харькове оказались повреждены после взрывов, заявлял ранее мэр города Игорь Терехов. Он уточнил, что также урон был нанесен автозаправочной станции и станции технического обслуживания в Шевченковском районе. О взрывах в городе стало известно ночью 6 апреля. До этого представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев проинформировал, что Вооруженные силы России поразили склад боеприпасов в Харькове. По его словам, прилеты были «очень громкие и объемные». Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.