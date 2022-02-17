В ОБСЕ зафиксировали нарушения режима прекращения огня в ДНР и ЛНР

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине 16 февраля опубликовала отчётный документ по ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. В документе говорится о случаях нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. В силах обороны самопровозглашённых республик сообщили о грубом нарушении прекращения огня с использованием тяжёлого вооружения и миномётов, пишет Reuters.

По данным с официального сайта ОБСЕ, на котором опубликован документ, в Луганской области зафиксировали 129 нарушений режима прекращения огня, включая 71 взрыв. В предыдущем отчёте говорилось о 17 нарушениях.

В Донецкой области было зарегистрировано 24 случая нарушения режима прекращения огня и пять взрывов. В прошлом отчёте сообщалось о 157 нарушениях.

Вооружённые силы Украины грубо нарушили режим прекращения огня, использовав тяжёлое вооружение, которое, согласно правилам Минского соглашения, должно быть отведено, — говорится в заявлении войск самопровозглашённых республик.

По их словам, украинские военные применяли миномёты, гранатомёты и пулемёты в четырёх разных ситуациях.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле оценили как высокий уровень опасности нападения украинских сил на самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики. Он также отметил, что снижения напряжённости в регионе не наблюдается уже несколько недель.