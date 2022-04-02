В ОБСЕ призвали Азербайджан и Армению решать вопросы на переговорах

Решать все спорные вопросы путём переговоров призвал Азербайджан и Армению действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. Это заявление было сделано по итогам его визита визита в эти страны и Грузию.

Польша в качестве председателя ОБСЕ решительно поддерживает все инициативы, направленные на содействие диалогу, который необходим для снижения сохраняющейся напряженности на местах. Мы призываем как Армению, так и Азербайджан добросовестно вести переговоры, чтобы прийти к всеобъемлющему урегулированию всех нерешенных вопросов, — говорится в заявлении.

Он отметил, что ОБСЕ надеется добиться прогресса в вопросах освобождения задержанных, обмена информацией о пропавших без вести, в разминировании и охране исторических и культурных объектов.

Армения ранее обратилась к Минской группе ОБСЕ с просьбой организовать переговоры с Азербайджаном для подписания мирного соглашения. Отмечается, что Ереван ответил на переданные азербайджанской стороной предложения по нормализации отношений.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.