https://static.news.ru/photo/5e10d818-5bbd-11ea-9f22-fa163e074e61_660.jpg Арлем Дезир Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир прокомментировал задержание сотрудников российского государственного издания Sputnik. Он выразил осуждение в связи с произошедшим.

Также представитель организации выразил беспокойство в связи с тем, что задержание произошло из-за материала в СМИ.

Я призываю власти обеспечить безопасность иностранных корреспондентов, — написал он в Twitter.

I condemn last night's threats & attempted attack against 3 #Turkey based @sputnik_TR journalists, outside their homes in Ankara. Also concerned that they were reportedly detained today over an article. I urge the authorities to ensure the safety of foreign correspondents. — OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) March 1, 2020

Ранее, как писал NEWS.ru, главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян рассказала о нападении на сотрудников Sputnik в Турции. По её словам, злоумышленники угрожали журналистам, обвиняли их в предательстве родины из-за того, что они «работают на русских». Они пошли писать заявление в полицию и пропали. При этом в полиции заявили, что у них работников СМИ нет.

В Союзе журналистов России призвали подключить МИД РФ к выяснению всех обстоятельств произошедшего. Секретарь организации Тимур Шафир заявил, что произошедшее в столице Турции является «прямой атакой и покушением на здоровье и жизнь журналистов», которые сотрудничают со Sputnik.

По данным МИД РФ, сотрудники издания получали угрозы физической расправы. Злоумышленники требовали от пострадавших прекращения профессиональной деятельности. С журналистами до сих пор не удаётся связаться. По некоторой информации, потерпевшие находятся в руках местных силовиков.