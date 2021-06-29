Эффективность «Спутника V» в ОАЭ составила 97,8%

Российский препарат против коронавирусной инфекции «Спутник V» показал свою эффективность и безопасность во время вакцинации в ОАЭ. Об этом заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Эффективность вакцины по итогам анализа данных более 81 тысячи лиц, вакцинированных обоими компонентами препарата «Спутник V», составила 97,8%, — говорится в сообщении.

Указано, что российский препарат показал 100% эффективность против тяжёлых случаев коронавирусной инфекции. В РФПИ подчеркнули, что после прививки в ОАЭ не было зарегистрировано ни одного случая с тяжёлыми побочными эффектами и ни одной госпитализации.

Не зафиксировано ни одного случая смерти, связанного с вакцинацией. Отсутствуют случаи церебрального венозного тромбоза (CVT) после вакцинации. Не зафиксировано случаев миокардита, — заявили в РФПИ.

«Спутник V» был зарегистрирован в ОАЭ в январе в рамках ускоренной процедуры.

Ранее Минздрав Аргентины сообщил, что смертность от коронавирусной инфекции в возрастной группе от 60 лет снижается на 70–80% при введении одной дозы вакцины «Спутник V» или AstraZeneca. При введении двух компонентов — более чем на 90%. В исследовании участвовали более 470 тысяч человек.