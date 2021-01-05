В Нью-Йорке создадут круглосуточные центры вакцинации от коронавируса

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Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что власти города готовятся организовать в каждом районе города круглосуточный пункт вакцинации населения от коронавируса.

Отмечается, что речь идёт об общественных центрах, где все попадающие в соответствующие категории граждане смогут сделать прививку 24 часа в сутки семь дней в неделю, сообщает ТАСС.

У нас будут центры во всех пяти боро (районах Нью-Йорка. — NEWS.ru) — необходимо добиться того, чтобы вакцинация проходила быстро и была доступна каждому, — заявил мэр.

Он добавил, что первые центры будут созданы в районах Манхэттен, Бруклин и Бронкс. В двух других боро Нью-Йорка — Куинсе и Стейтен-Айленде — подобные комплексы откроются несколько позднее.

Ранее губернатор одноимённого штата Эндрю Куомо отмечал, что с 4 января власти расширят список категорий граждан, которые смогут привиться от коронавируса. В него включат врачей и работающий с заражёнными медперсонал, а также постояльцев и персонал домов престарелых.

Как писал NEWS.ru, губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что поставщиков медицинских услуг ждут штрафы в размере до $1 млн за нарушение плана властей по вакцинации.