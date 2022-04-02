В Нью-Йорке прошла акция в поддержку России, ДНР и ЛНР

Фото: pixabay

Решать все спорные вопросы путём переговоров призвал Азербайджан и Армению действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. Это заявление было сделано по итогам его визита визита в эти страны и Грузию.

Польша в качестве председателя ОБСЕ решительно поддерживает все инициативы, направленные на содействие диалогу, который необходим для снижения сохраняющейся напряженности на местах. Мы призываем как Армению, так и Азербайджан добросовестно вести...