В американском Нью-Йорке напротив известного туристам магазина Macy’s прошла акция в поддержку России, ДНР и ЛНР, передаёт РИА Новости. Отмечается, что в митинге приняли участие неправительственные организации, в том числе «Солидарность с Донбассом и антифашистами на Украине», а также «Остановите кампанию лжи о войне». Люди с транспарантами призывали «остановить террор неонацистов на Украине».
Россия вмешалась, чтобы спасти людей Донецка и Луганска, которых убивали восемь лет. 14 тысяч человек погибли, и ни одно масштабное западное СМИ об этом не сообщает, — заявил участник акции.
Митингующие отметили, что украинские власти не заботит судьба мирного населения страны.
Организация Североатлантического договора (НАТО) создана для агрессии, заявил ранее Дмитрий Песков. Глава пресс-службы Кремля также обвинил Запад в двойных стандартах. Он отметил, что Москве и Минску всегда придётся проявлять терпение и настойчивость в донесении своей мысли западным странам. Он напомнил про недавнее выступление министра обороны России Сергея Шойгу, который доложил президенту Путину, что группировка сил НАТО значительно укрепляется на восточном фланге, то есть у западных границ России.