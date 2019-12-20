https://static.news.ru/photo/5807a168-23e1-11ea-a905-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lucasfilm/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Нью-Йорке прошёл сеанс фильма «Звёздные войны» для самых преданных поклонников. Среди пришедших на сеанс зрителей были люди преклонного возраста и ровесники самой киносаги.

Показ фильма прошёл в кинотеатре недалеко от Таймс-сквер без пафоса и помпы, не было никаких рекламных стендов и световых мечей, пишет РИА Новости.

По мнению многих зрителей, все серии фильма хороши по-своему и не уступают друг другу. Однако нашлись и те, кто признаётся, что не ждёт особенных сюрпризов от последней части, но всё равно посмотрит.

«Скайуокер. Восход» — последняя часть новой трилогии космической киносаги. Мировая премьера киноленты состоялась 16 декабря.

По словам российского кинокритика Антона Долина, в картине нет никакой вторичности, за которую зрители ругали предыдущие эпизоды, писал NEWS.ru.