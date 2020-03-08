https://static.news.ru/photo/4e5d0eac-6156-11ea-9d0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Muzi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число заразившихся коронавирусом в Нью-Йорке за сутки увеличилось до 105 человек. Об этом сообщил губернатор штата Эндрю Куомо.

Ранее он заявлял, что ожидает «десятки и десятки» новых случаев заражения коронавирусом в Нью-Йорке. Он отмечал, что на этой неделе штат мог позволить себе проводить лишь 20–30 тестов на коронавирус в день, но в перспективе власти хотят довести этот показатель до 1000 в день.

7 марта в штате Флорида были зарегистрированы первые два случая смерти от этой инфекции. Скончались два пожилых человека, вернувшиеся из заграничного путешествия. Также ранее сообщалось о 14 смертях от коронавируса в Вашингтоне и об одном — в Калифорнии.

Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. Её симптомы на ранней стадии напоминают обычную простуду. Несколько недель врачи не могли найти возбудитель. В начале января 2020 года учёным удалось его установить. Вирусу присвоили название 2019-nCoV, болезнь получила код COVID-19.

На сегодняшний день число заболевших по всему миру перевалило за 106 тысяч человек. От инфекции умерли 3,5 тысячи пациентов, выздороветь удалось 60 тысячам.

Ранее китайские учёные выявили изменения в клинических симптомах больных, заразившихся коронавирусом в разные периоды. Эти наблюдения дают основания полагать, что инфекция со временем приобретёт форму гриппа или же может на протяжении длительного времени находиться в организме пациентов без симптомов, писал NEWS.ru.