В новозеландском Окленде ввели карантин из-за одного случая COVID-19

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Власти Новой Зеландии объявили о введении карантина с 27 февраля в крупнейшем городе островного государства Окленде после того, как там выявили один случай заражения коронавирусом.

Премьер-министр страны Джасинду Ардерн объявила, что «Окленд вынужден уйти на третий уровень ограничений на семь дней». При этом в масштабах всей страны вводится второй уровень, передаёт New Zealand Herald.

Все общественные места Окленда будут закрыты, отменяются спортивные мероприятия, в том числе марафон Round the Bays. Жителям города будет запрещено собираться в группы, не состоящие из членов одной семьи. Вводятся дистанционное обучение и удалённая работа. Въезд и выезд из города ограничат. Супермаркеты Окленда продолжат работать в прежнем режиме.

Второй уровень ограничений на остальной территории страны означает запрет на проведение массовых собраний с числом участников более 100 человек. В Окленде в феврале уже вводился трёхдневный карантин из-за трёх новых случаев COVID-19.

За время пандемии в Новой Зеландии выявили 2372 случая коронавирусной инфекции при 26 летальных исходах.

В январе в новозеландском регионе Нортленд у 56-летней женщины выявили COVID-19. До этого новые случаи болезни в стране не фиксировались на протяжении двух месяцев, писал NEWS.ru.

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