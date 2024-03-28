В Новомихайловке нашли военные билеты с отметками о курсах в Британии Бойцы ВСУ в Новомихайловке оставили подтверждение военной подготовки в Британии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На брошенных позициях Вооруженных сил Украины в Новомихайловке были найдены военные билеты с отметками о прохождении двухмесячных подготовительных курсов в Великобритании, рассказал ТАСС командир взвода десантно-штурмовой роты 155-й бригады морской пехоты группировки войск «Восток» с позывным Белый. Он добавил, что на фронте полученные украинцами на Западе навыки никак не заметны.

Большое количество укрaинских военнослужaщих, проходят подготовку в Великобритaнии. Мы нaшли военные билеты с отметкой о прохождении двухмесячных курсов в Великобритaнии, — сказал боец.

Военнослужащий также объяснил, почему украинские военнослужащие в Новомихайловке вынуждены держать оборону до последнего. По словам Белого, им пригрозили расправой над родственниками.

В эфире мы слышaли, кaк их комaндиры угрожaли, что вырежут их семьи, что знaют, где живут родственники, позиции остaвлять кaтегорически зaпрещено. Поэтому нaш противник вынужден остaвaться нa позициях вопреки сложной для него ситуaции, — пояснил командир.

Он добавил, что на этом участке фронта ВСУ используют западные кассетные боеприпасы, а также гранаты болгарского, польского и американского производства.

Ранее стало известно о первых британцах, которые приехали в Донбасс, чтобы воевать добровольцами на стороне России. Бену Стимсону 48 лет, он из города Олдхэм (пригород Манчестера). Мужчина уже много лет поддерживает Россию. В 2015 году попал на родине в тюрьму более чем на пять лет за то, что четыре месяца воевал против Украины на стороне народного ополчения Донбасса. Сейчас Стимсон воюет в составе бригады «Пятнашка». Эйдену Миннису 37 лет, он из небольшого города Чиппенхэп на западе Англии. Его называют сторонником британской ультраправой партии «Национальный фронт», но он говорит, что теперь «Z-патриот».