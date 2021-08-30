В Новой Зеландии выявили новый штамм COVID-19

Министерство здравоохранения Новой Зеландии подтвердило факт выявления нового штамма коронавируса C.1.2 с повышенной степенью мутации. Как сообщает издание The New Zealand Herald, об этом заявил представитель ведомства.

Как известно, штамм был обнаружен у мужчины, приехавшего из-за границы. По данным издания, инфицированного поместили в государственный изолятор, благодаря чему удалось избежать распространения вируса.

Все штаммы коронавируса, вызывающие опасения, тщательно контролируются Министерством здравоохранения, — сообщил пресс-секретарь ведомства.

Ранее штамм коронавируса С.1.2. выявили в ЮАР. По скорости распространения он сопоставим с разновидностями «бета» и «дельта» на раннем этапе обнаружения. По словам специалистов, появление нового штамма — результат мутации, скорость которой составляет около 42 раз в год. Это в 1,7 раза быстрее мутации коронавируса во всём мире. Учёные добавили, что половина спайковых мутаций в C.1.2 ранее выявлялась в других штаммах. Часть из них связана с повышенной передаваемостью вируса и устойчивостью к иммунитету.