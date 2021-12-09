В Новой Зеландии могут запретить курить будущим поколениям

Правительство Новой Зеландии анонсировало радикальный способ борьбы с курением, навсегда запретив продавать сигареты всем, кому сейчас 14 лет и младше. С вступлением закона в силу они больше никогда не смогут купить табачные изделия, заявила заместитель министра здравоохранения Айеша Верралл, передаёт The Guardian. К 2025 году власти планируют добиться полного отказа от курения.

Мы хотим убедиться, что молодые люди никогда не начнут курить, поэтому мы объявим запрет на продажу или поставку курительных табачных изделий новым поколениям. Люди в возрасте 14 лет после вступления закона в силу больше никогда не смогут законно покупать табак, — приводит издание слова Верралл.

Замглавы Минздрава уточнила, что соответствующий законопроект представят в парламенте в 2022 году. Это означает, что все рождённые после 2008 года не смогут на протяжении всей жизни покупать табачную продукцию в Новой Зеландии.

Новый закон предполагает постепенное повышение возраста, с которого разрешена покупка табачных изделий. Власти также рассматривают дополнительные меры: снижение допустимого уровня содержания никотина в табачных изделиях, запрет фильтров, установление минимальной цены на табак и ограничение точек продажи табачных изделий. В итоге в 2025 году в Новой Зеландии планируют полностью запретить курение.

Отмечается, что сейчас в стране курят около 13% жителей, что приводит к смертям до пяти тысяч человек ежегодно.

Ранее в Совете Федерации РФ предложили бороться с потреблением электронных сигарет. Как рассказал заместитель главы социального комитета Совфеда врач Юрий Архаров, потребление вейпов среди молодёжи за последние годы выросло почти в два раза, поэтому необходимо совершенствовать законодательство в данной сфере.