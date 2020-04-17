В Новой Зеландии продлили действие введённых из-за COVID-19 ограничений

На территории Новой Зеландии до 27 апреля включительно будут действовать строгие карантинные ограничения, введённые из-за коронавируса. Об этом сообщила премьер-министр страны Джасинда Ардерн.
Изначально их должны были снять в ночь на 23 апреля. Ограничения требуют от всех работников, которые не задействованы в срочных производствах, оставаться дома.
25 апреля в Австралии и Новой Зеландии национальный праздник — День АНЗАК. Жители вспоминают сограждан, погибших в войнах. В 2020 году новозеландцам придётся провести его дома,
В Новой Зеландии были выявлены 1440 пациентов с коронавирусом. 974 из них вылечились от инфекции, 12 скончались.
Мы сделали то, что смогли сделать очень немногие страны. Мы остановили волну опустошения, — отметила Ардерн, комментируя ситуацию вокруг пандемии.
В течение полугода премьер и члены кабмина Новой Зеландии будут получать урезанную на 20% зарплату. Этот шаг правительства позволит уравнять доходы жителей страны, пострадавших от пандемии коронавируса, писал NEWS.ru.
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