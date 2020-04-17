В Новой Зеландии продлили действие введённых из-за COVID-19 ограничений

https://static.news.ru/photo/9cf64802-82c7-11ea-8b61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Guo Lei/Global Look Press

На территории Новой Зеландии до 27 апреля включительно будут действовать строгие карантинные ограничения, введённые из-за коронавируса. Об этом сообщила премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

Изначально их должны были снять в ночь на 23 апреля. Ограничения требуют от всех работников, которые не задействованы в срочных производствах, оставаться дома.

25 апреля в Австралии и Новой Зеландии национальный праздник — День АНЗАК. Жители вспоминают сограждан, погибших в войнах. В 2020 году новозеландцам придётся провести его дома, передаёт CNN.

В Новой Зеландии были выявлены 1440 пациентов с коронавирусом. 974 из них вылечились от инфекции, 12 скончались.

Мы сделали то, что смогли сделать очень немногие страны. Мы остановили волну опустошения, — отметила Ардерн, комментируя ситуацию вокруг пандемии.

В течение полугода премьер и члены кабмина Новой Зеландии будут получать урезанную на 20% зарплату. Этот шаг правительства позволит уравнять доходы жителей страны, пострадавших от пандемии коронавируса, писал NEWS.ru.