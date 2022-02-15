В Новой Зеландии приняли закон о запрете на изменение пола

Парламент Новой Зеландии принял в третьем чтении закон, который запрещает попытки изменить сексуальную ориентацию человека или его пол, сообщает радио RNZ. Против документа о запрете конверсионной практики выступили только восемь депутатов. Министр юстиции страны Крис Фаафой подчеркнул, что практике смены пола нет места в Новой Зеландии.

Этот закон не направлен на криминализацию открытых и уважительных разговоров, направленных на помощь и поддержку, когда кто-то борется со своей сексуальностью, — сказал Фаафой.

Новый закон прежде всего запрещает практику смены пола людям до 18-летнего возраста. В случае несоблюдения закона нарушителю грозит до трёх лет тюрьмы. Также незаконным будет считаться изменение пола кому угодно вне зависимости от возраста, если это причиняет серьёзный вред. В таком случае может грозить тюремное заключение сроком до пяти лет.

Ранее известный пластический хирург Павел Пиманчев рассказал NEWS.ru о том, что впервые в России провёл операцию по смене пола 60-летней женщине. Результат операции хирург оценил как «очень хороший» и добавил, что бывшую бабушку теперь «не отличить от настоящего дедушки».