В Новой Зеландии пять человек погибли после столкновения яхты с китом

Фото: Roland Marske/imagebroker.com/Global Look press

В городе Каикоура в Новой Зеландии опрокинулась яхта, на которой находилось 11 человек, пять из них погибли, сообщает Stuff. По словам мэра города Крейг Макл, в день инцидента море было спокойным, а судно мог перевернуть проплывающий мимо кит.

Это трагическое событие, которое затрагивает всех нас. Морские условия были очень, очень хорошими, но недавно были замечены крупные киты, — сказала градоначальник.

После произошедшего судно было отбуксировано из залива Гуз сотрудниками береговой охраны. В настоящий момент на месте работают спасательный вертолет, добровольцы из береговой охраны и водолазы. По окончании спасательных работ будет проведено тщательное расследование.

Ранее стало известно, что тела трех погибших во время крушения в конце апреля на севере Японии судна KAZU 1 доставлены из России в порт Отару на Хоккайдо. Их обнаружили в районе Кунашира и острова Сахалин. Экскурсионное судно KAZU 1 подало сигнал бедствия 23 апреля, позже оно перестало выходить на связь. На борту находились 26 человек, включая двух детей. Спасатели обнаружили тела 14 человек, их идентифицировали. Еще 12 человек все еще числятся пропавшими без вести. Само судно нашли на глубине 120 метров через несколько дней после аварии.