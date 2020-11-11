В Новой Зеландии остановили вброс голосов на выборах птицы года

https://static.news.ru/photo/13af6612-2440-11eb-9f17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Judi Lapsley Miller/wikipedia.org

Онлайн-голосование «Птица года», организованное активистами из Forest & Bird, оказалось под угрозой. Мошенники попытались в него вмешаться.

Злоумышленники вбросили 1500 голосов в пользу малого пятнистого киви. По словам наблюдателя Лоры Кеоун, голоса поступили с поддельных адресов электронной почты, зарегистрированных по IP-адресу в Окленде, сообщает РБК.

Нам повезло, что мы заметили попытку киви сфальсифицировать результаты, но ему придется играть по правилам, — пошутила Кеоун.

Выборы птицы года проводятся в Новой Зеландии уже 16 лет, чтобы мотивировать жителей страны к изучению местной фауны и защите дикой природы. На данный момент лидируют тороа (новозеландский альбатрос) и какапо (нелетающий попугай). Голосование продлится до 15 ноября.

Как писал NEWS.ru, в Новой Зеландии показали рекламный ролик, где «россиянин» по имени Виктор пообещал вмешаться в местные выборы.

Видео было выпущено в рамках кампании Every Kiwi Vote Counts (Каждый голос киви важен), направленной на то, чтобы призвать граждан Новой Зеландии, живущих в других странах, голосовать на парламентских выборах. При этом, по мнению организаторов, призыв сработал.