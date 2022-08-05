В Новой Зеландии эвакуировали граждан из-за угрозы химатаки В Новой Зеландии 80 человек эвакуированы в городе Левин из-за угрозы химической атаки

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В Новой Зеландии более 80 жителей города Левин были эвакуированы из своих домов в связи с угрозой взрыва и химической атаки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информации новозеландских правоохранителей. Район инцидента оцеплен полицией, автодороги перекрыты, движение общественного транспорта прекращено.

По информации стражей порядка, в одном из домов города Левин, расположенного в 90 километрах севернее столицы страны Веллингтона, забаррикадировался мужчина. Он заявил, что у него имеются химикаты, которые он грозится взорвать. В этой связи полиция была вынуждена заняться эвакуацией жителей близлежащих районов.

Мы общаемся с человеком [угрожающим взорвать химикаты] и надеемся, что сможем разрешить ситуацию мирно, — рассказала инспектор полиции Сара Стюарт.

Также в полиции сообщили, что всем эвакуированным предоставлена помощь и временное жильё. Также к эвакуации готовы жители ещё 40 домов.

Ранее в новозеландском Веллингтоне полиция застрелила мужчину, взявшего в заложники женщину и ребёнка. Злоумышленник заперся с заложниками в доме и угрожал им ножом.