В Новой Зеландии для отслеживания перемещений запустят «цифровой дневник»

https://static.news.ru/photo/f3272164-9911-11ea-a7ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Guo Lei/XinHua/Global Look Press

Новая Зеландия 20 мая запустит приложение, позволяющее отслеживать контакты. Оно поможет людям контролировать свои перемещения на фоне ослабления одних из самых жёстких в мире карантинных мер, введённых в связи с пандемией коронавируса.

По словам премьер-министра Джасинды Ардерн, лучшее описание приложения — «цифровой дневник», который поможет каждому следить за собой. При этом данные о передвижениях не будут доступны кому-либо ещё кроме самого пользователя, отмечает Reuters.

Если вы окажетесь заражены коронавирусом в будущем, вам легко будет найти информацию о том, где вы были за определённый период времени. Это для вас, на вашем устройстве, и это ваши данные и ваша информация, — заверила политик.

18 мая в Новой Зеландии после почти двух с половиной месяцев простоя открылись школы. Страна находится на втором этапе снятия ограничений, там уже работают кафе и рестораны, детские площадки и магазины. При этом граждане обязаны соблюдать определённые меры, в том числе правила социального дистанцирования.

Как писал NEWS.ru, премьера Ардерн и её жениха из-за новых правил посещения предприятий общественного питания не пустили в кафе, которое было переполнено.