В Норвегии захотели помешать сотрудничеству России и Китая Норвежский депутат Ханссон призвал препятствовать развитию отношений РФ и КНР

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Расмус Ханссон

Растущая поддержка России со стороны Китая должна стать объектом повышенного внимания для Норвегии, заявил член парламента страны Расмус Ханссон в своем обращении к правительству королевства. Как сообщает Lenta.ru, депутат призвал препятствовать развитию сотрудничества между Пекином и Москвой.

Депутат заметил, что после начала конфликта на Украине в условиях существенного сокращения объемов торговли России со странами Евросоюза эти показатели в отношениях между РФ и КНР за этот же период, напротив, резко выросли.

За первые пять месяцев 2023 года торговля между Россией и Китаем выросла на 41% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Госдепартамент США считает совершенно очевидным, что Китай выбрал сторону России, — рассказал норвежский парламентарий.

Он заявил, что Китай пытается сохранить видимость нейтралитета, однако предоставляет России дипломатическую, политическую, финансовую и риторическую поддержку, помогает ей обходить западные санкции, а также «резко увеличил экспорт в Россию материалов, используемых в военных целях». В связи с этим Хансон поинтересовался у правительства Норвегии, каким образом его страна способствует противодействию поддержки Китаем России.

Ранее еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон призвала Венгрию отказаться от закупок российских энергоносителей. По ее словам, Будапешту следует активизировать меры в этом направлении, поскольку такое сотрудничество усиливает зависимость Венгрии от России.