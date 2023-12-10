В Норвегии вручили Нобелевскую премию мира за 2023 год

Фото: Claudio Bresciani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Анне Л'Уилье вручается Нобелевская премия по физике 2023 года королем Швеции Карлом Густавом

В ратуше столицы Норвегии Осло состоялась церемония вручения Нобелевской премии мира за 2023 год, трансляция велась в Twitter (X). Лауреатом стала вице-президент правозащитной организации в Иране Наргиз Мохаммади, которая отбывает сейчас тюремный срок на родине. Во вступительное слове председатель норвежского Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен рассказала, что правозащитница борется против притеснения женщин.

Сосредоточившись на правах женщин, Наргиз Мохаммади привлекает внимание к универсальному праву на равенство. Она сражалась с ограничениями, наложенными на женщин, такими как принудительное ношение хиджаба и другой закрывающей одежды, а также запретами, включающими спорт, танцы и движение вообще, — сказала Рейсс-Андерсен на церемонии.

Ранее стало известно, что Мохаммади была в числе лауреатов Всемирной премии ЮНЕСКО, присуждаемой за вклад в свободу прессы. Тогда учредители премии заявляли, что репортажи правозащитницы способствовали протестам после гибели Махсы Амини после ареста сотрудниками полиции религиозной нравственности.

В октябре Нобелевская премия по литературе в 2023 году была присуждена норвежскому драматургу Юну Фоссе. В комитете отметили, что премия вручена писателю за его «новаторские пьесы и прозу, которые выражают невыразимое».