В Норвегии рассказали о жизненно важной пользе образования The Lancet Public Health: образование влияет на продолжительность жизни

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Специалисты Норвежского института науки и технологий рассказали о влиянии образования на продолжительность жизни, передает журнал The Lancet Public Health. По словам ученых, тяга к знаниям связана с долголетием, независимо от пола, возраста, социального и демографического положения.

Ранее уже было доказано, что люди с высоким уровнем образования живут дольше, чем другие, однако было неизвестно, в какой степени. Так, по данным норвежских специалистов, с каждым дополнительным годом обучения риск ранней смерти снижается на 2%.

У тех, кто окончил шесть классов начальной школы, риск снижался на 13%, после окончания средней школы — почти на 25%, а за 18 лет учебы — на 34%. Как утверждают ученые, вред от отказа от школьного образования равен вреду от употребления пяти и более алкогольных напитков в день в течение 10 лет.

Ранее юрист Татьяна Нечаева рассказала, что чтобы успешно совмещать учебу и работу, студент может договориться с работодателем о гибком графике или устроиться на неполный рабочий день. Эксперт подчеркнула, что учащиеся от 16 до 18 лет должны работать максимум по четыре часа в день.