В Норвегии назвал проигравшую сторону в конфликте Украины с Россией Steigan: Запад отказывается признать поражение Украины в конфликте с Россией

Фото: МО Украины

Украина уже проиграла в конфликте с Россией, но западные страны отказываются это признать, пишет норвежское издание Steigan. По мнению авторов, поражение также потерпели союзники Киева в лице стран НАТО, возглавляемых США.

На Западе немало тех, кто до сих пор отказывается взглянуть правде в глаза: США, НАТО и Украина проиграли, — говорится в статье.

Журналисты пришли к выводу, что ситуация на поле боя для Украины ухудшилась, Киев теряет территории, а солдаты ВСУ напрасно гибнут. По мнению авторов, военная помощь Запада только затягивает конфликт, что приводит к большим потерям в рядах украинских армии. Обозреватели также предупредили, что вмешательство войск НАТО в боевые действия на Украине может привести к опасной эскалации.

В публикации подчеркивается, что единственным вариантом для разрешения кризиса является прекращение поставок оружия Киеву и привлечение нейтральных сторон к переговорам о мирном урегулировании. Это позволит спасти тысячи жизней с обеих сторон и не допустить полного уничтожения Украины как государства, указано в статье.

Действующий президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Москва выступает за переговоры по Украине не из-за того, что у ВСУ кончаются боеприпасы, и они имеют смысл только в том случае, если стороны намерены всерьез наладить отношения. Таким образом он прокомментировал предложение президента Франции Эммануэля Макрона об объявлении перемирия на время Олимпиады в Париже.