https://static.news.ru/photo/95d25688-384e-11ea-b301-fa163e074e61_660.jpg Карлос Гон Фото: Dar Al Mussawir/www.imago-images.de/Global Look Press

Японский автоконцерн Nissan представил Токийской фондовой бирже документы, согласно которым экс-глава компании Карлос Гон потратил её средства в размере около €3,9 млн на развлечения и покупку подарков.

Речь, в частности, идёт о мероприятиях в Версальском дворце, посещении карнавала в Рио-де-Жанейро и кинофестиваля в Каннах, а также о приобретении Гоном предметов роскоши, в том числе ювелирных украшений от Cartier.

В Nissan отмечают, что траты компенсировались из бюджета компании RNBV, созданной совместно с Renault, сообщает японское агентство Kyodo.

Гон был арестован в Токио в ноябре 2018 года. Ему предъявили ряд обвинений, в том числе неуплату налогов с вознаграждения в 9 млрд иен. В апреле 2019 года Гону изменили меру пресечения на домашний арест, из-под которого он сбежал в декабре в Ливан. Судебный процесс по его делу должен был начаться весной.

Ранее NEWS.ru писал, что адвокат Гона отказался его защищать. Своё решение юрист объяснил сомнениями в том, что бизнесмен вернётся в Японию.