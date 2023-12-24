В Никарагуа в ДТП с автобусом погибли 16 человек

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По меньшей мере 16 человек погибли в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в центральной части Никарагуа, сообщает новостной портал 19digital. Инцидент произошел 23 декабря, транспортное средство перевернулось вблизи муниципалитета Мансера департамента Матагальпа. В автобусе в момент аварии находились около 70 человек.

По данным СМИ, среди погибших шестеро несовершеннолетних. Кроме того, более 20 человек получили различные травмы, им оказана медицинская помощь. Власти начали расследование обстоятельств происшествия. По предварительным данным, причиной опрокидывания автобуса стало столкновение с ограждением моста.

Ранее сообщалось, что автобус с детьми из Струнино попал в ДТП в Ярославской области, пострадали два человека. Всего в салоне автобуса были 20 детей и 15 взрослых. Пострадавшим оказана медицинская помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Выясняются обстоятельства аварии.

До этого трое детей и двое взрослых погибли в ДТП в Ростовской области. По предварительным данным, автомобиль Volkswagen Polo выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком MAN. Из пяти человек, которые ехали в легковом автомобиле, четверо погибли на месте. Получившая травмы 14-летняя девочка скончалась в больнице.