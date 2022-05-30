В Нигерии зафиксировали первую смерть от оспы обезьян

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В Нигерии зафиксировали первый случай смерти от оспы обезьян, сообщили представители местного центра профилактики и контроля заболеваний (NCDC). Жертвой инфекции стал 40-летний пациент, который принимал препараты, снижающие иммунитет. По состоянию на 29 мая в Нигерии подтвердили 21 случай заражения оспой обезьян, добавили сотрудники центра.

По данным на 29 мая 2022 года всего подтвержден 21 случай, один из которых летальный, в девяти (из 36. — NEWS.ru) штатах страны. <...> Скончался 40-летний пациент с сопутствующими заболеваниями, который принимал иммунопонижающие препараты, — сказано в сообщении.

Ученые NCDC заверили, что на территории Нигерии началась работа мультисекторального центра управления, отвечающего за борьбу с оспой обезьян (MPX-EOC).

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что риск распространения оспы обезьян на глобальном уровне расценивается как умеренный. При этом сотрудники организации не исключают, что ситуация может ухудшиться.