В Нигерии обнаружен особый вирус-мутант коронавируса

https://static.news.ru/photo/1b3737c2-4644-11eb-acc6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Власти Нигерии обнаружили, что в стране циркулирует особая форма вируса-мутанта коронавируса, не эквивалентная штамму, обнаруженному в Великобритании, заявил директор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) Джон Нкенгасонга.

Специалист отметил, что пока у учёных слишком мало данных о новом штамме, чтобы сделать вывод о его особенностях. Нкенгасонга допустил, что нигерийский вариант вируса может иметь нечто общее со штаммом 501.V2, обнаруженным 18 декабря в ЮАР, сообщает ТАСС.

Речь идет об особом вирусе-мутанте, который не аналогичен обнаруженному недавно в Великобритании варианту, — сказал он, отметив, что для более точного определения нигерийской мутации «требуются дополнительные исследования».

Местные СМИ, между тем, сообщили, что вирус-мутант был найден в пробах, взятых 3 августа и 9 октября в нигерийском штате Осун. Исследования, проведённые тогда нигерийскими учёными, показали, что новый вирус-мутант не так агрессивен, как южноафриканский штамм 501.V2, немедленно вызвавший вторую волну пандемии в ЮАР.

Как сообщал NEWS.ru, 23 декабря мутировавшая в Великобритании новая разновидность коронавируса была обнаружена в Сингапуре, зафиксировано уже более 10 заражений этим штаммом.

В декабре в Великобритании обнаружили ещё два новых штамма коронавируса. По данным министра здравоохранения Соединённого Королевства Мэтта Хэнкока, они были завезены из ЮАР.