«Омикрон»-штамм обнаружили в Нидерландах ещё 19 ноября

«Омикрон»-штамм был обнаружен в Нидерландах ещё 19 ноября — за неделю до того, как его нашли у прибывших в Амстердам из Южной Африки 26 ноября. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Национальный институт здравоохранения Нидерландов (RIVM).

Национальный институт здравоохранения Нидерландов обнаружил штамм «омикрон» в двух тестовых образцах, которые уже были взяты в Нидерландах в ноябре. Это тесты, взятые 19 и 23 ноября 2021 года, — говорится в сообщении института.

«Омикрон»-штамм был обнаружен в Южной Африке и содержит 32 мутации, часть из которых указывают на eго высокую способность к распространению и устойчивость к вакцинам. Oн имеет больше изменений в спайкoвом белке, чем все другие варианты COVID-19. ВОЗ признала новую разновидность коронавируса «вызывающей озабоченность».

Накануне Национальный институт здравоохранения Нидерландов (RIVM) подтвердил новый штамм «омикрон» у 13 пассажиров, прибывших в Амстердам из Южной Африки 26 ноября. Всего коронавирус выявили у 61 из 624 прилетевших пассажиров.

Ранее сообщалось, что из-за нового штамма в Нидерландах ввели локдаун. Заведения общепита, кинотеатры, непродовольственные магазины закрыты с 17:00 до 05:00 во всей стране.