В Нидерландах заморозили российские активы на €516 млн

Власти Нидерландов заморозили российские активы на сумму €516 млн, говорится в письме восьми министров, направленном в парламент страны. В документе указывается, что в целом поступило 569 сообщений о заморозке активов от страховых компаний, банков, пенсионных фондов, управляющих фондов и других финансовых учреждений.

После введения новых ограничений главным приоритетом для финансовых учреждений является мониторинг своих систем на предмет взаимоотношений с лицами, находящимися под санкциями, — говорится в послании.

Авторы письма отметили, что в случае обнаружения таких связей все активы организации-нарушителя должны быть немедленно заморожены.

В середине марта глава Центробанка Нидерландов Клаас Кнот заявил, что объём российских активов, замороженных властями страны, вырос до €200 млн. До этого руководство страны сообщало о заморозке шести миллионов евро в банках, инвестиционных и пенсионных фондах Нидерландов. Глава ЦБ тогда пообещал, что эта цифра продолжит расти.

О заморозке российских активов заявляли власти нескольких европейских стран. В частности, Франция заморозила активы ЦБ РФ на общую сумму €22 млрд, также в стране были заморожены средства физических лиц из России на сумму €150 млрд. Власти Чехии заморозили имущество российских бизнесменов на сотни миллионов крон. Италия заморозила активы российских олигархов, включённых в санкционный список ЕС, на сумму более €800 млн.