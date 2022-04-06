В Нидерландах арестовали 14 «российских яхт»

Фото: Christoph Reichwein/Global Look Press

Раненому жителю города Изюм (Харьковская область) российские военные медики спасли жизнь. Он получил повреждения, прикрыв собой детей-сирот в ходе артобстрела города нацформированиями Украины, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. Гражданин Украины поступил к военным врачам с подозрением на проникающие ранения живота и груди. Также у него были осколочные травмы конечностей.

С помощью видеосистемы изнутри брюшной полости и пальцевой ревизии был обнаружен осколок. Мы его извлекли, обработали рану брюшной полости. Следующее — мы обработали ранения конечностей, тоже там небольшие осколки были....