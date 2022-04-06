В Нидерландах арестовали 14 «российских яхт»

МИД Нидерландов сообщил о задержании 14 «российских яхт» на фоне санкций
Вячеслав Душин
Вячеслав Душин
10:35, 06 апреля 2022
Фото: Christoph Reichwein/Global Look Press
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В Нидерландах задержаны 14 яхт, российские владельцы которых находятся в санкционных списках Запада. Об этом говорится в письме главы МИД Вопке Хукстры Палате Представителей, сообщает РИА Новости. В частности, речь о 12 строящихся судах, и двух, стоящих на техническом обслуживании в нидерландских доках.
В связи с действующими мерами на экспорт в настоящее время поставки [в Россию] этих судов запрещены, - говорится в письме Хукстры.
Ранее гражданская гвардия Испании арестовала на Балеарских островах яхту Tango, принадлежащую российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу. Стоимость 78-метрового судна может достигать более €90 млн, сообщила пресс-служба ведомства. Операция проводилась совместно с американскими правоохранительными органами.
Тем временем, власти Крыма заявили о готовности предоставить убежище яхтам роcсийских бизнесменов, чтобы спасти от массового задержания, организованного западными странами. Об этом сообщил в cвоём Telegram-канале глава республики Сергей Акcёнов, добавив, что «места хватит всем». Он также назвал полуостров «территорией права и безопасности»