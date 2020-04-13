В Нидерландах уничтожили 140 миллионов тюльпанов из-за коронавируса

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Эпидемия коронавируса вынудила цветоводов Нидерландов уничтожить 400 млн цветов, в том числе и 140 млн голландских тюльпанов.

Как сообщает газета New York Times, уничтожение цветов производится из-за падения спроса. Отмечается, что вспышка коронавируса в Европе совпала с сезоном продаж цветов.

Прошло четыре недели, и оборот все ещё на 50% ниже, чем в прошлом году, — заявил менеджер по продажам голландского конгломерата флористов Royal Flora Holland Фред ван Тол.

Кроме того, в этом году нет туристов, которые приезжали посмотреть на цветочные поля Нидерландов. Королевский парк цветов в Нидерландах «Кёкенхоф» в этому году так и не открыл двери для посетителей, хотя все его 25 садовников продолжают работать.

Как писал NEWS.ru, 107-летняя жительница Нидерландов излечилась от коронавируса. Жительница острова Гуре-Оверфлакке стала самым пожилым в мире человеком, излечившимся от коронавирусной инфекции.