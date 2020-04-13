В Нидерландах уничтожили 140 миллионов тюльпанов из-за коронавируса

Эпидемия коронавируса вынудила цветоводов Нидерландов уничтожить 400 млн цветов, в том числе и 140 млн голландских тюльпанов.
Как
Прошло четыре недели, и оборот все ещё на 50% ниже, чем в прошлом году, — заявил менеджер по продажам голландского конгломерата флористов Royal Flora Holland Фред ван Тол.
Кроме того, в этом году нет туристов, которые приезжали посмотреть на цветочные поля Нидерландов. Королевский парк цветов в Нидерландах «Кёкенхоф» в этому году так и не открыл двери для посетителей, хотя все его 25 садовников продолжают работать.
Как писал NEWS.ru, 107-летняя жительница Нидерландов излечилась от коронавируса. Жительница острова Гуре-Оверфлакке стала самым пожилым в мире человеком, излечившимся от коронавирусной инфекции.
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