В Нидерландах решили бороться с ожирением при помощи запрета фаст-фуда

Власти пяти городов в Нидерландах выступили с инициативой запретить фаст-фуд. Так они намерены бороться с ожирением населения, сообщает NL Times.

Власти Амстердама, Роттердама, Гааги, Утрехта и Эда, впрочем, признают , что вопрос о запрете поставок продуктов в рестораны фаст-фуда является сложным, так как у городов мало возможностей сократить количество нездоровой пищи в соответствии с законом об окружающей среде.

Отмечается, что Министерство здравоохранения, благосостояния и спорта Нидерландов будет работать с муниципалитетами, чтобы помочь сделать пищевую среду в регионах более здоровой. Частью этого будет изучение вопроса о предоставлении дополнительных полномочий регионам.

Уточняется, что питание рассматривается как индивидуальный выбор, поэтому муниципалитеты и правительство на данный момент не могут вмешиваться в этот процесс с помощью закона об окружающей среде.

Ранее сообщалось, что по итогам 2020 года Оренбургская, Костромская и Рязанская области лидируют по количеству детей с ожирением. В Оренбургской области на 100 тыс. детей до 14 лет насчитывалось 3123,7 ребёнка с ожирением. В Костромской области — 2383,2, в Рязанской — 2319,5. Чечня, Севастополь и Приморский край — регионы с наименьшим количеством детей с избыточным весом.