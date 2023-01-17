В Нидерландах рассказали о новых поставках военной техники Украине Премьер Нидерландов Рютте захотел присоединиться к поставкам ЗРК Patriot Киеву

Фото: Michal Fludra / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о желании страны присоединиться к Германии и США в организации поставок Киеву зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, передает Bloomberg. Свое намерение политик озвучил в ходе визита в Белый дом.

У нас есть намерение присоединиться к тому, что вы делаете с Германией по проекту Patriot, системы противовоздушной обороны, — сказал Рютте.

Страна обладает данными системами, но о поставках Киеву до этого момента речь не шла.

Журналистка телеканала Fox News Лиз Фриден ранее сообщила, что самолет как минимум с 90 украинскими военными приземлился в аэропорту Оклахомы. В США украинцы будут проходить обучение работе с зенитно-ракетными комплексами Patriot. Кроме того, Министерство обороны США намерено заключить с компанией Raytheon Technologies контракт на «техническое содействие» в эксплуатации Patriot. Предприятие, производящее данные ЗРК, будет помогать в использовании Patriot, поставленных на Украину.