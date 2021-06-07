В Гааге началось рассмотрение по существу дела о крушении MH17

https://static.news.ru/photo/81524c4c-c775-11eb-85f0-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Ermochenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Окружной суд Гааги в понедельник начал рассматривать по существу дело о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на Украине 17 июня 2014 года. Обвиняемыми проходят бывший министр обороны самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков (Гиркин) и его подчинённые Леонид Харченко, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, сообщает ТАСС.

Досье по делу составляет 65 тысяч страниц, кроме того, большое количество информации представлено в цифровом виде. Судья Фредерик Стейнхёйс заявил, что суд не намерен обсуждать каждую деталь, лишь основные моменты. После этого слово будет предоставлено стороне обвинения и защиты.

Обвиняемые не явились на судебное заседание. Сторона защиты представлена двумя голландскими адвокатами Леонида Пулатова.

Пассажирский Boeing «Малайзийских авиалиний»» рейса MH17 Амстердам — Куала-Лумпур разбился в Донецкой области Украины. Все находившиеся на борту 298 человек — граждане 10 государств — погибли. Совместная следственная группа, созданная для расследования, установила, что к крушению самолёта причастны четыре человека. 9 марта 2020 года в Нидерландах над ними начался судебный процесс. Харченко, Дубинского, Пулатова и Гиркина обвиняют в доставке зенитной установки «Бук» из России на территорию Украины. В Кремле неоднократно выражали недоверие к работе ССГ и указывали, что аргументы обвинения безосновательны.

Ранее эксперты издания Upon the sky (Нидерланды) объяснили, почему затянулось расследование дела MH17. По их словам, цена ошибки очень велика, работа по делу может занимать длительный период времени с учётом всех скрытых от общественности деталей.