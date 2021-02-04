В Нидерландах начались слушания по делу ЮКОСа

https://static.news.ru/photo/6e98ca0a-6798-11eb-9e44-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Верховному суде Нидерландов начались слушания по делу ЮКОСа. Бывшие акционеры компании в рамках дела добиваются от российской стороны выплаты в размере более $50 млрд. Заседание проходит в Гааге.

Адвокат Роб Мейер, представляющий российскую сторону, призвал судей тщательно изучить все жалобы. Он подчеркнул, что дело не столько в огромной сумме иска, приближающейся к к $60 млрд, сколько в дальнейшем действии Договора к Энергетической хартии.

Кроме того, юрист обратил внимание на тот факт, что судебное разбирательство не касается международных отношений РФ и Нидерландов. По его словам, это «вопрос права».

Апелляционный суд ранее отклонил российские аргументы. Однако мы считаем, что это было сделано на ошибочных основаниях, — сказал Мейер. Его слова приводит ТАСС.

Судебные прения продолжаются с 2005 года. Компании — акционеры ЮКОСа обратились в гаагский суд с иском к России на $114 млрд. Истцы утверждали, что РФ нарушила их права как иностранных инвесторов. Лишь в 2014 году этот иск был частично удовлетворён — акционерам было присуждено $50 млрд.

Ранее NEWS.ru писал, что Конституционный суд России выпустил разъяснение по своему постановлению от 2012 года, которое Москва подписала, но не ратифицировала. Позиция высшей судебной инстанции страны фактически означает, что РФ может не выплачивать бывшим акционерам ЮКОСа $57 млрд по решению Гаагского суда.

В 2012 году КС разрешил России временно применять нератифицированные международные соглашения. В соответствии с решением КС тогда, например, Москва применила Договор к Энергетической хартии (ДЭХ).