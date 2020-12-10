РФ примет ответные меры на обвинения в шпионаже со стороны Нидерландов

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В МИД Нидерландов вызвали посла России в связи со шпионской деятельностью двух российских дипломатов. В свою очередь в диппредставительстве заявили, что Москва примет ответные меры.

Ранее министр внутренних дел и по делам королевства Кайса Оллонгрен объявила двух сотрудников посольства России персонами нон грата. Их ждёт высылка.

Оллонгрен уточнила, что деятельность сотрудников разведывательной службы, аккредитованных в качестве дипломатов, была пресечена Службой общей разведки и безопасности. Дипломаты создали сеть источников в секторе высоких технологий двойного назначения — военного и гражданского. За информацию они якобы платили.

В свою очередь в российском посольстве подтвердили вручение ноты и объявление двух дипломатов персонами нон грата. В диппредставительстве обещали ответные меры.

Вместе с тем каких-либо доказательств их противоправных действий на территории королевства предъявлено не было, — цитирует ТАСС сообщение посольства.

Ранее NEWS.ru писал, что чешская контрразведка посчитала чрезмерным число сотрудников посольства РФ. В ведомстве заявили, что количество сотрудников российского посольства почти в три раза больше работников чешской дипмиссии в Москве. В Праге полагают, что часть их на самом деле являются агентами.