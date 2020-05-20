В нескольких странах усилился темп распространения коронавируса

https://static.news.ru/photo/840ed670-9aa4-11ea-bbb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Asep Solihin / Sijori Images/Global Look Press

В ряде стран по состоянию на 20 мая наблюдается усиление темпа распространения коронавирусной инфекции.

Так, например, в Индонезии за прошедшие 24 часа было выявлено 693 случая заражения. Этот показатель является рекордным за всё время с начала пандемии. Также рост наблюдается в Бразилии. Там за сутки выявили 17408 новых заражений, 1179 пациентов умерли.

Власти Венесуэлы отметили, что за последний день в стране 131 человек заболел коронавирусом, что тоже является рекордом. Всего там COVID-19 заразились 749 граждан, десять из них скончались.

По-прежнему одной из самых неблагоприятных стран мира по распространению коронавируса является Испания. Страна занимает третье место по числу заражённых. В Испании на сегодняшний день выявлено более 278 тысяч заражений, количество летальных исходов людей с COVID-19 превышает отметку в 27 тысяч, передаёт The Guardian.

Как ранее писалNEWS.ru, РФ единогласным решением избрали в Исполком Всемирной организации здравоохранения. Во время Ассамблеи ВОЗ представители Кремля поддержали международное ведомство в борьбе с пандемией коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19).

Москва призвала лишить политической подоплёки сотрудничество стран в сдерживании недуга ради противодействия общей угрозе.