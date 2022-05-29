В Непале пропала связь с самолетом с 22 пассажирами на борту

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Непальский самолет авиаперевозчика Tara Air потерял связь с наземными авиационными службами спустя несколько минут после взлета из аэропорта, расположенного в городе Покхара. По сообщению местной газеты Himalayan Times, всего на борту находились 22 человека.

В самолете 9N-AET находятся три члена экипажа, 13 непальцев, четыре индийских и два немецких пассажира. Связь с самолетом была потеряна через несколько минут после его взлета, — сказано в сообщении.

Ранее пять человек погибли в результате крушения туристического самолёта на юго-востоке Франции. ЧП произошло в департаменте Изер региона Овернь — Рона — Альпы.

Воздушное судно принадлежало местному аэроклубу. Оно совершало свой первый полет с аэродрома под Греноблем.