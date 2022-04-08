В немецком Штутгарте прошёл автопробег против дискриминации русских

Автопробег «Против дискриминации русскоязычных» прошёл в городе Штутгарт в Германии. В акции приняли участие порядка 200 автомобилей, на многих машинах развевался российский флаг, сообщает Die Zeit.

Участники акции требовали «остановить русофобию», а также «прекратить дискриминацию русскоязычных детей в школах». На старте автопробега прозвучали гимны России и Германии и песня «Калинка». Полиция позже заявила, что в связи с автопробегом значительные ограничения и инциденты отсутствовали.

В минувшие выходные аналогичный автопробег прошёл в Берлине. Он также были заявлен против дискриминации русскоязычных жителей Германии, на машинах также красовались российские флаги. По данным полиции, акция прошла без инцидентов, но столкнулась с волной критики в соцсетях от ряда пользователей, включая украинских активистов.

Ранее глава немецкого МВД Нэнси Фезер сообщила, что в Германии некоторые местные из-за ситуации на Украине громят российские магазины и другие заведения. По её словам, полиция делает всё возможное, чтобы объяснить людям, что простые русские, проживающие в ФРГ, ни в чём не виноваты.