В небе над Грецией перехватили два турецких истребителя

Военные лётчики Греции перехватили два турецких истребителя F-16, нарушивших воздушную границу страны над Эгейским морем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генштаб национальной обороны Греции.

Там пояснили, что истребители вошли в район полетной информации Афин без предоставления плана полёта. При этом они пролетели над Антропофаги и Макрониси, которые входят в архипелаг Фурни.

По сложившейся практике, турецкие самолеты были опознаны и перехвачены греческими истребителями в соответствии с международными правилами, — отметили в Генштабе.

Самолёты ВВС Турции регулярно нарушают воздушные границы Греции. В течение августа было зафиксировано свыше 120 таких инцидентов. В двух случаях турецкие истребители участвовали в фиктивных воздушных боях с греческими самолётами, нарушив неофициальный мораторий.