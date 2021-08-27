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В небе над Грецией перехватили два турецких истребителя

18:05, 28 августа 2021
В небе над Грецией перехватили два турецких истребителя Фото: defenceimages/flickr.com
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Военные лётчики Греции перехватили два турецких истребителя F-16, нарушивших воздушную границу страны над Эгейским морем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генштаб национальной обороны Греции.

Там пояснили, что истребители вошли в район полетной информации Афин без предоставления плана полёта. При этом они пролетели над Антропофаги и Макрониси, которые входят в архипелаг Фурни.

По сложившейся практике, турецкие самолеты были опознаны и перехвачены греческими истребителями в соответствии с международными правилами, — отметили в Генштабе.

Самолёты ВВС Турции регулярно нарушают воздушные границы Греции. В течение августа было зафиксировано свыше 120 таких инцидентов. В двух случаях турецкие истребители участвовали в фиктивных воздушных боях с греческими самолётами, нарушив неофициальный мораторий.

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