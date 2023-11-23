В НАТО заявили о желании создать «военный Шенген» Генерал Зольфранк: НАТО необходим «военный Шенген» со свободным перемещением войск

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Бюрократическая волокита препятствует передвижению войск НАТО по Европе, и эта проблема может привести к серьезным задержкам в случае начала конфликта с Россией, заявил глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике Североатлантического альянса Александер Зольфранк. По его словам, для решения этой проблемы необходимо создать «военный Шенген», передает Reuters.

У нас заканчивается время. То, что мы не сделаем в мирное время, не будет готово в случае кризиса или войны. Космическое пространство, тот факт, что не все силы имеют передовое базирование, — все это означает, что Альянс должен оперативно перебрасывать войска со своих баз в нужную точку на восточном фланге, — пояснил он.

В настоящее время, посетовал Зольфрак, силам НАТО приходится соблюдать множество правил отдельных государств, начиная от предварительного уведомления властей, необходимого для отправки боеприпасов, и заканчивая допустимой длиной военных конвоев и профилактикой заболеваний у военных. По его словам, у Кремля не должно создаваться впечатление, что НАТО не готова к боевым действиям.

Мы должны быть на шаг впереди. Мы должны подготовить театр действий задолго до того, как будет применена статья 5 (положение о коллективной обороне в уставе НАТО. — NEWS.ru), — сказал он.

Ранее президент Чехии Петр Павел на встрече с лидерами Венгрии, Польши и Словакии заявил, что Россия остается главной угрозой для Евросоюза, а армии стран сообщества готовятся к конфликту высокой интенсивности. По его словам, РФ потребуется длительное время на восстановление боеспособности после противостояния с Украиной, но страны НАТО все равно считают ее «угрозой номер один».