В НАТО заявили о возможности размещения дополнительных сил на Востоке

Североатлантический альянс рассматривает возможность укрепления своих позиций на восточном фронте путём размещения там дополнительных сил, несмотря на то что это станет нарушением договорённостей с Россией, заявила постпред США при НАТО Джулианн Смит, чьи слова приводит ТАСС. Она добавила, что Альянс рассматривает множество вариантов касательно размещения своих сил в восточном направлении.

Конечно, одним из решений могло бы стать постоянное размещение [дополнительных войск]. Или ещё одним вариантом на рассмотрение могли бы стать непрерывные ротации [сил Альянса], — заявила Смит в ходе своего выступления в Атлантическом совете.

Ведущий прокомментировал её заявление сказав, что это звучит как готовность НАТО рассмотреть идею размещения своих войск на восточном фланге. Смит ответила, что изучаются все варианты.

Подобные шаги станут противоречить акту Россия — НАТО, заключённого и подписанного в 1997 году. Однако постпред утверждает, что груз ответственности за нарушение акта 1997 года целиком и полностью лежит на России.

Согласие, которое царит у нас тут, в НАТО, заключается в том, что Россия ясным образом нарушает основополагающий акт Россия — НАТО, — заявила она, добавив, что на этот счёт «не может быть никаких споров».

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский ранее выступил с предложением отправить на Украину вооружённую миротворческую миссию НАТО. По его словам, это не будет безоружная миссия. Главной целью группы, по мнению политика, станет «несение гуманитарной помощи». Лидер правящей в Польше партии «Закон и справедливость» добавил, что миссия должна быть в состоянии защитить себя.