В НАТО заявили, что Альянс вправе нарушить обязательства перед Россией Замгенсека НАТО Джоанэ: Альянс может не придерживаться обязательств о неразмещении сил в Европе

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Североатлантический альянс после начатой Россией спецоперации на Украине может больше не придерживаться обязательства о неразмещении своих сил в Центральной и Восточной Европе, заявил в интервью France-Presse заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ. По его словам, дальнейшее укрепление позиций НАТО на восток связано с тем, что Россия нарушила подписанный 25 лет назад Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности.

Джоанэ пояснил, что действия России на Украине сделали этот акт неработающим.

Они приняли решения, они взяли на себя обязательства не нападать на соседей, что они и делают, и проводить регулярные консультации с НАТО, чего они не делают. <...> Теперь у нас нет никаких ограничений, чтобы иметь прочную позицию на восточном фланге и гарантировать, что каждый квадратный дюйм территории НАТО защищен статьей 5 [Устава НАТО] и нашими союзниками, — заявил он.

Ранее итальянский представитель в НАТО Франческо Мария Тало заявил, что Североатлантический альянс намерен в июне этого года принять в Мадриде усовершенствованную концепцию, в которую будет включен Китай, а также изменено «отношение к России». По его словам, этот документ «перенесет Блок в XXI век», чтобы организация смогла учитывать современные угрозы.