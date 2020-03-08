https://static.news.ru/photo/7ff8ae1e-6230-11ea-be13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Напряжённость в сирийском Идлибе снизилась. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Только что обсудили серьёзную ситуацию с безопасностью в Сирии и миграционный кризис, который она вызвала. Мы видели снижение насилия в последние дни в Идлибе, — цитирует РИА Новости Столтенберга, сделавшего заявление на пресс-конференции по итогам встречи с турецким президентом Реджепом Эрдоганом.

По его словам, в данное время важно гарантировать защиту мирного населения и обеспечить доступ для гуманитарной помощи.

Ранее NEWS.ru писал, что 5 марта в Кремле прошли переговоры между президентами России и Турции. Их темой было урегулирование конфликта в Идлибе. Стороны договорились о перемирии, а также подтвердили приверженность «астанинскому формату» и заявили о совместном патрулировании стратегически важной трассы М4.

Анкара вопреки протестам руководства Сирии в последнее время активно поддерживает вооружённую сирийскую оппозицию. Москва же выступает на стороне официальных властей Дамаска. Противостояние между экстремистами и официальной властью Сирии вышло на новый уровень 27 февраля. Тогда в результате обстрела в этой провинции погибли 36 турецких военных.