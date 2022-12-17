Три человека погибли во время протестов в Перу

Фото: Министерство обороны РФ

Три человека погибли в ходе столкновений протестующих с силовиками в регионе Хунин в Перу, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное управление здравоохранения. Еще 52 человека пострадали, в их числе девять полицейских.

В общей сложности три мирных жителя погибли и 52 получили ранения в результате столкновений в Пичанаки, — цитирует агентство сообщения ведомства.

Протесты в Перу вспыхнули в начале декабря после того, как президент страны Педро Кастильо был смещен с должности и арестован. Демонстранты требуют проведения досрочных выборов главы государства и прекращения деятельности конгресса. Они перекрывают дороги, занимают аэропорты и штурмуют здания органов власти.

По предварительным данным, за все время волнений погибли более 20 человек. В стране введен режим чрезвычайного положения, в 15 провинциях установлен комендантский час.

Ранее сообщалось, что МИД России рекомендовал соотечественникам воздержаться от поездок в Перу. В ведомстве предупредили, что столкновения манифестантов с силовиками проходит в ряде регионов страны, в том числе в столице – городе Лима.