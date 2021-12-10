В НАТО заявили о готовности к диалогу с Россией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в Париже на совместной пресс-конференции с главами МИД и Минобороны Франции заявил, что альянс по прежнему готов к диалогу с Россией. По его словам, дискуссия должна пройти в «нормандском формате». Об этом пишет РИА Новости.

Этот кризис требует дипломатического и политического решения, урегулирования, мы приветствуем диалог президентов (Джо) Байдена и (Владимира) Путина, а также усилия по созыву новой встречи в «нормандском формате», — сказал Столтенберг.

Генсек альянса отметил важность диалога в момент, когда напряжённость ситуации возрастает. Со своей же стороны НАТО готова выстраивать диалог с Россией. Как подчеркнул Столтенберг, это предложение «по-прежнему в силе».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не подготовила свой документ по гарантиям безопасности, о которых президент Владимир Путин говорил своему американскому коллеге Джо Байдену в ходе их конференции. По его словам, американская сторона заявила о желании привлекать к диалогу ряд стран НАТО.