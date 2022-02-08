В НАТО задумались о создании новой структуры альянса
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
20:44, 08 февраля 2022
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Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что в альянсе идут дискуссии о переструктурировании организации. Об этом он сказал на семинаре в Центре восточноевропейских исследований в Вильнюсе, передаёт ТАСС. По его словам, это необходимо для решения новых вызовов.
НАТО адаптируется к условиям новой реальности. Наши лидеры обсуждают вопрос новой структуры альянса, — рассказал Джоанэ.
Подробности вероятной структурной перестройки организации он не привёл.
Замгенсека также заявил, что предложенная РФ в рамках требований предоставления гарантий безопасности идея возвращения к ситуации 1997 года является неприемлемой. При этом он отметил, что существуют и другие темы, по которым с Москвой можно вести диалог.