В НАТО задумались о создании новой структуры альянса

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о подлоге со стороны Германии в вопросе запрета вещания RT DE. По её словам, у телеканала была лицензия на вещание, выданная в Сербии и, которую в Берлине должны были признать по международной конвенции. Но власти ФРГ заявило об отсутствии документа, сообщила она RT.

Лицензия была, лицензия была получена от Сербии, она полноценна, она даёт право на вещание в 33 странах — это записано в конвенции, договоре, соглашении о транснациональном вещании на территории стран...