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В НАТО задумались о создании новой структуры альянса

20:44, 08 февраля 2022
В НАТО задумались о создании новой структуры альянса
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Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что в альянсе идут дискуссии о переструктурировании организации. Об этом он сказал на семинаре в Центре восточноевропейских исследований в Вильнюсе, передаёт ТАСС. По его словам, это необходимо для решения новых вызовов.

НАТО адаптируется к условиям новой реальности. Наши лидеры обсуждают вопрос новой структуры альянса, — рассказал Джоанэ.

Подробности вероятной структурной перестройки организации он не привёл. 

Замгенсека также заявил, что предложенная РФ в рамках требований предоставления гарантий безопасности идея возвращения к ситуации 1997 года является неприемлемой. При этом он отметил, что существуют и другие темы, по которым с Москвой можно вести диалог.

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