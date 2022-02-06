В НАТО выступили за нормализацию отношений между Баку и Ереваном

НАТО поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией, написал спецпредставитель генсека Североатлантического альянса по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина в своём Twitter. По его словам, в НАТО ценят партнёрство с Баку и Ереваном. Коломина также назвал хорошей новостью передачу Азербайджаном Армении восьми армянских военнослужащих.

НАТО ценит партнёрство, как с Арменией, так и с Азербайджаном, и поддерживает нормализацию отношений, что будет способствовать повышению стабильности и процветания в регионе, — подчеркнул Коломина.

Ранее в Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана заявили, что Баку передал Еревану восьмерых армянских военнослужащих. Взамен Армения должна отправить в Азербайджан данные об азербайджанских военных и гражданских лицах, убитых в ходе первой армяно-азербайджанской войны.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном инициативу Евросоюза по созданию платформы для развития экономического сотрудничества. В ЕС считают, что подобное партнёрство позволит укрепить доверие между сторонами.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.

При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.