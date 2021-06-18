В НАТО выразили сожаление по поводу решения России выйти из ДОН

https://static.news.ru/photo/355da414-d047-11eb-8f2c-96000091f725_660.jpg Фото: Dmitry Terekhov/CC BY 2.0/commons.wikimedia.org

Государства, входящие в НАТО, сожалеют о выходе России из Договора по открытому небу. Об этом говорится в заявлении Альянса, которое было обнародовано в пятницу, 18 июня. Информацию передаёт ТАСС.

Прежде появилась информация. что РФ выйдет из ДОН 18 декабря 2021 года. Страна уведомила всех участников о своём решении покинуть договор спустя шесть месяцев после направления уведомления. Также об этом проинформированы и государства — депозитарии ДОН. Им нужно будет созвать конференцию участников ДОН для обсуждения последствий выхода России.

Мы глубоко сожалеем о том, что РФ уведомила о своем решении выйти из Договора, важного юридически обязательного документа, который способствует транспарентности, безопасности и стабильности, а также взаимному доверию в евроатлантическом регионе, — подчеркнули в НАТО.

Договор по открытому небу был учреждён в 1992 году. Он позволил 34 странам-участницам открыто собирать данные о вооружённых силах и мероприятиях друг друга.

В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из Договора. В января 2021 года РФ также заявила о выходе. Договор о денонсации Договора президент Владимир Путин подписал 7 июня.