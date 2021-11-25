В НАТО заявили о готовности обсудить с Россией ситуацию на Украине
Сона Рустамова
Сона Рустамова
17:15, 25 ноября 2021
Фото: Christian Marquardt/Keystone Press Agency/Global Look Press
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НАТО готова обсуждать с Россией ситуацию на Украине, в том числе в рамках Совета Россия — НАТО, сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе. Его слова приводит РИА Новости. Ранее он неоднократно заявлял, что Альянс обеспокоен «наращиванием военной мощи России» на границе с Украиной.
Жаль, что РФ закрыла офисы НАТО в Москве и прекратила работу миссии при НАТО в Брюсселе. Мы готовы к диалогу, включая в рамках Совета Россия — НАТО, обсуждать чувствительные вопросы, в том числе ситуацию вокруг Украины, — сказал Столтенберг.
Он также отметил, что считает диалог самым лучшим способом урегулирования имеющихся вопросов.
Ранее Захарова иронично ответила на сообщение про «нападение» России на Украину. По её словам, если верить американскому телеканалу CNN, то Россия уже на протяжении многих лет не раз нападала на Украину, а российские танки «бороздят» украинские поля. Представитель МИД РФ отметила, что США только на словах выступают за скорейшее решение конфликта в Донбассе, при этом сами «накачивают оружием» киевский режим, который потом использует это самое оружие против тех, кого называет собственными гражданами.