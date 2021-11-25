В НАТО заявили о готовности обсудить с Россией ситуацию на Украине

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Страны Евроcоюза с 1 марта могут разрешить въезд переболевшим коронавирусом и привитым вакцинами, одобрeнными Европейским агентством лекарственных средств (EMA) и ВOЗ. Такая рекомендация содержится в заявлении Еврокомиссии (ЕК), рaспространённом в Брюсселе.

Еврокомиссия предлагает упрощённый подход с 1 марта 2022 года, полностью зависящий от статуса путешественника, а не от страны отправления: государства-члены должны допускать только вакцинированных, выздоровевших или путешественников, совершающих важные поездки,...